Омского водителя, бесплатно возившего односельчан, задержали по подозрению в убийстве

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Житель деревни Трубецкое Омской области Вадим Остапенко, который в 2017 году бесплатно возил односельчан в Омск, задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве водителя маршрутного такси. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

"С учетом результатов проведенного психофизиологического исследования на полиграфе, а также результатов вечернего обыска по месту жительства заподозренного лица, в ходе которого следователями был найден в потайном месте обрезанный ствол от охотничьего ружья, обнаруженного на месте преступления в автомобиле потерпевшего, был задержан в качестве подозреваемого водитель маршрутного такси, прозванный корреспондентами СМИ омским Мимино", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что в пятницу подозреваемому будет предъявлено обвинение в умышленном убийстве, после чего суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу.

Тело 50-летнего водителя автомобиля Ford Transit с огнестрельным ранением головы было обнаружено 10 июля на автодороге Омск - Щербакуль, которая проходит неподалеку от деревни Трубецкое. На месте преступления был найден обрез и стреляная гильза. В местных СМИ со ссылкой на жителей деревни Трубецкое сообщалось, что погибший встречался с супругой Остапенко, который ранее уже был судим за убийство.

В 2017 году Остапенко бесплатно возил в Омск односельчан. Такая благотворительность не понравилась местным перевозчикам, которые угрожали ему расправой, а омский Ространснадзор неоднократно штрафовал его за осуществления пассажирской деятельности без наличия лицензии. В результате Остапенко отказался от такой практики.