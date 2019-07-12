На Иркутской ГЭС впервые за ее историю заменят отработавшие свой срок гидроагрегаты

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Компания "Евросибэнерго-Гидрогенерация", управляющая Ангарским каскадом ГЭС, впервые в истории Иркутской гидроэлектростанции произведет замену ее гидроагрегатов, некоторые из которых отработали уже два эксплуатационных срока. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор компании Сергей Кузнецов.

"До 2023 года на станции планируется заменить четыре гидроагрегата из восьми. Предполагается, что после замены первых четырех мы сделаем паузу. Ориентировочно с 2026 года планируется замена оставшихся четырех гидроагрегатов. Целиком гидроагрегаты на наших станциях не менялись ни разу. Мы к этой задаче подошли впервые", - сказал Кузнецов.

Сейчас на Иркутской ГЭС идет демонтаж первой запланированной к замене машины - это гидроагрегат №2, запущенный в декабре 1956 года. При сроке эксплуатации 30 лет он отработал почти 63 года, или более 475 тыс. часов. "Это допустимо, потому что мы в соответствии с нормативно-правовыми актами продлеваем ресурс, поддерживаем в технически исправном состоянии, проводим капитальные ремонты и другие мероприятия", - пояснил главный инженер Иркутской ГЭС Александр Николаев.

В пятницу с помощью двух кранов произвели выемку самого большого элемента гидроагрегата - ротора, его вес - более 500 тонн. Отработавший свой ресурс механизм отправят на переплавку, рассказал Николаев. Далее подрядчику предстоит демонтировать статор, турбину и другие элементы. Сборку новой машины начнут в конце августа - сентябре. Оборудование уже поступает на Иркутскую ГЭС, оно изготовлено на заводах в Сызрани и Новосибирске. Установить гидроагрегат планируется в течение года.

Новые машины будут мощнее старых на 20%, что позволит вырабатывать дополнительно до 200 млн кВт/ч электроэнергии в год, используя тот же объем воды, что до замены оборудования. Как рассказал Сергей Кузнецов, четыре гидроагрегата, которые будут менять в рамках второго этапа, пока останутся в работе, но их станут подключать в том в случае, если будет увеличиваться пропуск воды через гидроузел.

Иркутская ГЭС - первая в каскаде гидроэлектростанций на реке Ангаре, первый промышленный ток она дала 29 декабря 1956 года.