Число экспертов для обследования домов в Иркутской области удвоят за счет других регионов

"До конца августа у нас должны быть все документы для капитального ремонта жилых помещений, нужно сосредоточить группировку экспертов, которые занимаются обследованием домов. Для этой работы требуется 727 человек, а сейчас у нас только около 340. Я уже обратился в правительство Республики Татарстан, в Московский государственный университет с тем, чтобы к нам направили специалистов. Будем связываться с Красноярским краем, Новосибирской областью и другими регионами. Необходимо организовать для прибывающих специалистов условия проживания и работы", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативной группы, первого заместителя министра строительства и ЖКХ России Леонида Ставицкого.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число специалистов, участвующих в обследовании поврежденных паводками объектов в Иркутской области, необходимо увеличить более чем в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативной группы правительственной комиссии РФ по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального уровня в Иркутской области.

В релизе также говорится, что обследование поврежденных объектов должно завершиться до 31 августа. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии, которые отвечают за этот вид работ, и проектные организации составляют графики инструментального осмотра и формируют сметы ремонта. Также сейчас, еще до окончания обследования, формируется список подрядчиков и поставщиков материалов для восстановительных работ.

"В регионе пострадало более 40 тысяч человек. Мы имеем концентрацию огромного ущерба на сравнительно небольшой территории, это всего несколько муниципалитетов, а по закону именно сотрудники этих муниципалитетов должны готовить заключения, это серьезная нагрузка", - цитирует пресс-служба слова Ставицкого. В релизе также указано, что для выделения денежных средств из федерального бюджета на восстановление объектов необходимо подготовить обосновывающие документы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, включая ребенка, девятеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, а также социально значимые объекты, автомобильные дороги и приусадебные участки. По данным на 12 июля, подтопленными остаются 138 домов в городе Тулуне. 12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим ЧС.