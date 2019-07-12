Омский суд вынес приговор членам банды, обналичившим маткапитал на 50 млн рублей

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Пять членов организованной группировки, которые обналичили в Омске средства материнского капитала на сумму около 50 млн рублей, приговорены за мошенничество к различным срокам заключения, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры. Еще двоим мошенникам назначены условные сроки наказания.

"Организатору преступной группы суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Еще 4 соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 2 до 3 лет с назначением дополнительного наказания в виде штрафа от 70 тыс. до 100 тыс. рублей", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, двое членов группировки приговорены к лишению свободы сроком 2 и 2,5 года условно со штрафом 50 тыс. рублей.

Суд установил, что мошенники предлагали гражданам, имеющим право на получение средств материнского капитала, заключить с ним фиктивные договора займов для улучшения жилищных условий. Подложные документы предоставлялись в Пенсионный фонд Омской области для получения возмещения якобы выплаченного займа. Всего с 2012 по 2015 год ими было похищено около 50 млн рублей.