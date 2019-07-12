Новый терминал внутренних авиалиний планируется построить в аэропорту Кемерова

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова (входит в холдинг "Новапорт") ищет подрядчика на разработку проекта для строительства нового терминала внутренних авиалиний. Начальная сумма контракта по проектированию составляет 120 млн рублей, сообщается в материалах, опубликованных на портале госзакупок.

"Выполнение работ по проектированию нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Кемерово. Начальная (максимальная) цена договора - 120 млн рублей. <...> Сроки выполнения работ - не позднее 5 марта 2020 года", - говорится в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 24 июля текущего года. Согласно техническому заданию, новое здание будет трехэтажным, общей площадью около 9,5 тыс. кв. м. Аэровокзал должен быть оборудован как минимум двумя телескопическими трапами для посадки пассажиров, внутри здания должны быть размещены зал специального обслуживания и зал повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса. В действующем здании аэропорта данные возможности в настоящий момент не предусмотрены. Губернатор региона Сергей Цивилев неоднократно критиковал руководство аэровокзала за то, что они не выполняют планы по его модернизации.

Кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова в настоящий момент состоит из двух зданий - терминалов международных и внутренних авиалиний, построенных в 60-70-х годах прошлого столетия. Пропускная способность аэровокзала внутренних авиалиний составляет всего 310 пассажиров в час, международного - 160 пассажиров в час, что в пиковый период летних отпусков не позволяет обеспечить комфортный уровень обслуживания пассажиров.

В мае совладелец "Новопорта" Роман Троценко заявил, что холдинг инвестирует 2,5 млрд рублей в строительство нового международного терминала в аэропорту Кемерова. По его словам, проектные работы по нему завершены, ввод запланирован к марту 2021 года. Сроки строительства терминала внутренних авиалиний не уточняются.