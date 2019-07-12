В Томской области появился передвижной комплекс диагностики онкологических заболеваний

ТАСС, 12 июля. Томский областной онкодиспансер приобрел мобильный комплекс круглогодичного действия для раннего выявления заболеваний онкологического профиля, сообщила ТАСС главный врач Томского областного онкологического онкодиспансера Софья Мазеина.

"Специализированный медицинский автобус имеет 4 отсека: 1 водительский и 3 отсека, предназначенных для приема пациентов. Комплекс оснащен оборудованием для проведения консультативных приемов и диагностических процедур <...> передвижной центр, прежде всего, нацелен на раннее выявление заболеваний онкологического профиля", - сказала Мазеина.

Комплекс сможет работать круглогодично, поскольку он оснащен кондиционером и системой отопления.

Передвижной медицинский комплекс начнет свою работу 22 июля с проведения медицинского осмотра коллектива одного из крупных предприятий Томска. В планах обследование 1800 сотрудников.