В Иркутской области прошли траурные мероприятия в память о жертвах наводнения

"Сегодня у нас в территориях приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия", - сообщили ТАСС в приемной администрации Зиминского района, который в числе девяти муниципальных образований был затоплен.

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Траурные митинги и церковные службы в память о жертвах наводнения состоялись в Иркутской области в пятницу, в день траура.

В Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка, на городской площади состоялся траурный митинг в память о погибших. В Иркутской епархии ТАСС сообщили, что в храмах региона в день траура прошли заупокойные службы, отменены мероприятия, которые должны были состояться в городе Шелехове в рамках фестиваля колокольного звона "Байкальский благовест".

По последним данным, в результате паводка погибли 25 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, 19 из них погибли в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро пятницы, остаются подтопленными 138 домов в городе Тулуне.