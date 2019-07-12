В Барнауле возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края контролирует ход уголовного дела, возбужденного по факту пожара в пятиэтажном многоквартирном доме в Барнауле, где огонь повредил около 2 тыс. кв. метров кровли. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Отделением по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту пожара по ст. 168 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, из-за неосторожного обращения с огнем. Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Специалисты оценят соблюдение требований пожарной безопасности при строительстве дома, выдаче заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов, проектной документации при эксплуатации организацией, ответственной за содержание общего имущества. Также будет проверено исполнение органами местного самоуправления полномочий о ликвидации последствий пожара, восстановлению коммунальных ресурсов, кровли, оказанию содействия пострадавшим.

Как сообщалось, в среду 10 июля в многоэтажном доме в Барнауле произошел пожар. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, к тушению привлекались 60 человек и 20 единиц техники. Из дома были эвакуированы 80 человек, в том числе 13 детей, 1 человек был госпитализирован. Пострадала кровля и квартиры на двух верхних этажах, точный ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Барнаула был введет режим ЧС из-за пожара в жилом доме. Это позволяет выделить средства из резервного фонда города в объеме около 9 млн рублей на ремонт кровли.