Субсидии на приобретение жилья в 2019 году получили 92 военнослужащих из Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 90 военнослужащих из Новосибирска получили субсидии на приобретение жилья в первом полугодии 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округе (ЦВО).

"Сотрудники 2-го отдела ФГКУ "Центррегионжилье" за первое полугодие 2019 года обеспечили 92 военнослужащих из Новосибирска субсидиями для приобретения жилья", - говорится в сообщении.

Еще четверо военнослужащих бесплатно получили в собственность квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, на учет нуждающихся в обеспечении постоянным жильем были поставлены 44 военнослужащих.

Также реализуется предоставление военнослужащим служебного жилья. С начала 2019 года служебными квартирами и комнатами в общежитиях были обеспечены более 350 человек. В мае 190 семей военнослужащих получили квартиры в новом доме в Советском районе Новосибирска.

"Растет и число желающих воспользоваться правом и стать участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). С начала года в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России для включения в реестр участников НИС были отправлены документы на 453 военнослужащих, 90 военнослужащих получили свидетельства на целевой жилищный заем", - говорится в сообщении.