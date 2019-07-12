Росатом планирует до конца года получить лицензию на строительство реактора БРЕСТ-300

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Росатом планирует начать строительство энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 в Северске Томской области в конце 2019 года или в начале 2020 года, когда получит лицензию на строительство и определит подрядчика на работы, сообщил журналистам в пятницу спецпредставитель ГК "Росатом" по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

"Сначала нам нужно получить лицензию на сооружение (энергокомплекса). Процесс идет, и до конца года он завершиться… В наших планах объявить конкурс до конца 2019 года. Реальное сооружение объекта начнется после получения лицензии, уверены, что это будет конец этого года, начало следующего", - сказал Першуков, уточнив, что в эти же сроки планируется найти подрядчика на работы.

БРЕСТ-ОД-300 ("опытный демонстрационный") - разрабатываемый в России проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Строительство уникального ядерного энергоблока проходит в рамках проектного направления "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива, который реализует на площадке АО "СХК" госкорпорация "Росатом".

Сибирский химический комбинат (АО "СХК", Северск) входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.