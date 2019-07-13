Жителей подтопленного села в Туве разместили в местной школе

ТАСС, 13 июля. Жителей села Хондергей в Туве, чьи дома оказались подтопленными, разместили в местной школе, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Дзун-Хемчикского района республики, на территории которого находится поселение.

"В местной школе развернут пункт временного размещения. В нем находятся 23 человека - пять взрослых и 18 детей", - сказали в ЕДДС. Там отметили, что другие жители села, дома которых попали в зону подтопления, уехали к родственникам. "Пострадавших нет", - подчеркнули в службе.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей. В населенный пункт выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Тыва. По данным ведомства, в регионе еще три дня продлятся сильные дожди.

Село Хондергей находится у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей в 207 км от Кызыла и 18 км от районного центра, города Чадан. В селе живет почти 1 тыс. человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Тыва, в самих домах воды нет, подтоплены 77 придомовых территорий.