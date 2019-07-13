В Иркутской области возбуждено 14 уголовных дел о кражах на подтопленных территориях

ТАСС, 13 июля. Правоохранительные органы в Иркутской области расследуют 14 уголовных дел о кражах на подтопленных территориях, сообщается в субботу на сайте региональной прокуратуры.

"В правоохранительных органах зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях. Обеспечено возбуждение 14 уголовных дел по фактам хищения имущества, по четырем из которых установлены лица, причастные к совершению преступлений. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и свыше 11 тыс. приусадебных участков. По данным на утро субботы, подтопленными остаются 138 домов в Тулуне.

Во время паводка в области погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.