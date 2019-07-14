В Красноярске выявили превышение вредных примесей в воздухе из-за дыма от лесных пожаров

ТАСС, 14 июля. Роспотребнадзор выявил в Красноярске превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров, которым накрыло город. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра - прим. ТАСС) превышает гигиенический норматив до 1,6 раз", - говорится в сообщении. При этом, согласно результатам проведенных в субботу исследований, в городе не зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров), аммиака и сероводорода.

Взвешенные частицы PM2,5 могут негативно влиять на органы дыхательной системы человека, обострять симптомы респираторных заболеваний, вызывать аллергию, осложнять течение астмы.

Мониторинг воздуха в Красноярске продолжается.