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Экспертиза не обнаружила угольных пластов на месте подземных пожаров в Киселевске

Жители города ранее предположили, что причиной горения могут стать тлеющие подземные выработки законсервированной шахты и потребовали от властей расселить их с опасной территории

КЕМЕРОВО, 15 июля. /ТАСС/. Эксперты научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли в Кузбассе провели анализ почв из скважин на месте подземных пожаров в Киселевске и не обнаружили там следов залегания угольных пластов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

Подземные пожары начались в одном из районов шахтерского города Киселевска, где проживают 95 тыс. человек, в конце мая текущего года. Жители предположили, что причиной горения могут стать тлеющие подземные выработки законсервированной шахты и потребовали от властей расселить их с опасной территории. Для установления причин пожаров было принято решение пробурить глубокие подземные скважины и взять подземные пробы почв.

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"По заключению экспертов, в этом месте [подземных пожаров] угольных пластов нет, поэтому пласты гореть не могут ввиду их полного отсутствия. Ранее был там [угольный] карьер, была рекультивация, предположительно, при засыпке туда попали углесодержащие породы, которые при поступлении кислорода могут вызывать горение", - пояснил собеседник агентства.

Как отметили в мэрии, в настоящий момент разработан план мероприятий по устранению подземного горения, после согласования проекта в надзорных органах власти займутся ликвидацией подземного тления. Через пробуренные скважины планируется подавать под землю воду, чтобы потушить очаги.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после встречи с жителями Киселевска в середине июня поручил местным властям проработать вопрос переселения граждан с опасной территории законсервированных угольных предприятий. По предварительным оценкам, в новом жилье нуждается 71 семья.

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