Экспертиза не обнаружила угольных пластов на месте подземных пожаров в Киселевске

КЕМЕРОВО, 15 июля. /ТАСС/. Эксперты научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли в Кузбассе провели анализ почв из скважин на месте подземных пожаров в Киселевске и не обнаружили там следов залегания угольных пластов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

Подземные пожары начались в одном из районов шахтерского города Киселевска, где проживают 95 тыс. человек, в конце мая текущего года. Жители предположили, что причиной горения могут стать тлеющие подземные выработки законсервированной шахты и потребовали от властей расселить их с опасной территории. Для установления причин пожаров было принято решение пробурить глубокие подземные скважины и взять подземные пробы почв.