Строительство незавершенных объектов ОЭЗ Томска возобновят в III квартале 2019 года

ТОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Строительство незавершенных объектов инфраструктуры особой экономической зоны Томска, в том числе экспоцентра и инжинирингового центра, планируется начать в третьем квартале 2019 года, после завершения процедуры передачи имущества от Минэкономразвития РФ управляющей компании ОЭЗ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"В течение месяца в уставный капитал АО "ОЭЗ ТВТ "Томск" будут переданы объекты незавершенного строительства на Северной и Южной площадках особой экономической зоны "Томск" и средства на их достройку. Передача активов позволит возобновить выполнение работ по созданию экспоцентра, инжинирингового центра и других объектов инфраструктуры уже в третьем квартале 2019 года", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина.

По его словам, завершение строительства инфраструктуры особой экономической зоны "повысит ее привлекательность для потенциальных резидентов и будет способствовать формированию нового центра деловой активности на Южной площадке".

Минэкономразвития РФ начало процедуру передачи администрации Томской области полномочий по управлению ОЭЗ и ее имущества в 2016 году. Из-за процедуры передачи было временно приостановлено строительство инфраструктуры зоны, в частности первого в регионе экспоцентра и инжинирингового центра. Планировалось, что экспоцентр сдадут в конце 2017 года, а инжиниринговый центр - в начале 2019 года. Позже из-за процедуры сроки сдачи перенесли на 2019 и 2020 годы соответственно.

Томская ОЭЗ была создана в 2006 году. Это одна из первых технико-внедренческих зон России, где работают 64 резидента, вложившие в проекты 15,7 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.