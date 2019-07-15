Красноярский край направил тяжелую технику для ликвидации последствий паводка в Тулуне

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/.Власти Красноярского края направили порядка 40 единиц тяжелой техники в Тулун для помощи в ликвидации последствий наводнения - укрепления дамб и отсыпки площадок для строительства жилья. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр транспорта края Константин Димитров.

"Мы подготовили колонну из 31 самосвала и пяти погрузчиков. Машины были собраны из государственных дорожных предприятий, сформированы три колонны и отправлены в Тулун. Сегодня они уже на территории Тулуна, размещены и непосредственно работают на ликвидации ЧС", - сказал Димитров.