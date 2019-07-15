Красноярский край направил тяжелую технику для ликвидации последствий паводка в Тулуне

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/.Власти Красноярского края направили порядка 40 единиц тяжелой техники в Тулун для помощи в ликвидации последствий наводнения - укрепления дамб и отсыпки площадок для строительства жилья. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр транспорта края Константин Димитров.
"Мы подготовили колонну из 31 самосвала и пяти погрузчиков. Машины были собраны из государственных дорожных предприятий, сформированы три колонны и отправлены в Тулун. Сегодня они уже на территории Тулуна, размещены и непосредственно работают на ликвидации ЧС", - сказал Димитров.
По его словам, техника пробудет в Тулуне около двух недель, но при необходимости может задержаться.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей.
За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.