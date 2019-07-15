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"Победа" возобновляет отмененные в марте рейсы из Москвы в Иркутск

Открытие продаж билетов запланировано на 15 июля
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" намерена возобновить рейсы по маршруту Москва - Иркутск - Москва в предстоящий осенне-зимний период, билеты планируется начать продавать уже с 15 июля. Об этом говорится в ответе компании на запрос члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Тена, представляющего в нижней палате Иркутскую область. Копию депутат разместил в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

Авиакомпания прекратила полеты в Иркутск с конца марта. Как сообщили в пресс-службе "Победы", это произошло из-за невыполнения ее требований аэропортом.

"С учетом состоявшихся переговоров между АО "Международный Аэропорт Иркутска" и ООО "Авиакомпания "Победа" возобновление рейсов по маршруту Москва - Иркутск - Москва на ВС (воздушном судне) типа Б737-800 ("Боинг" 737-800) планируется с ОЗП (осенне-зимнего периода) 2019 года", - говорится в тексте ответного письма за подписью коммерческого директора "Победы" Александра Волощука.

В нем уточняется, что планируемая дата открытия продаж билетов - 15 июля.

Лоукостер "Победа" начал летать между Москвой и Иркутском в апреле 2018 года. Стоимость билетов на рейс начиналась с 4999 рублей, и авиакомпания периодически устраивала акции, еще больше снижая их цену.

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