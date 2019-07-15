Иркутские депутаты предложили освободить от налогов пострадавших от наводнения

"Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обратился к представителям органов местного самоуправления с предложением освободить жителей населенных пунктов, пострадавших в результате наводнения, от налогов, находящихся в ведении муниципалитетов", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Иркутской области предложили муниципалитетам, пострадавшим от паводка, освободить жителей от налогов на землю и имущество, сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.

Речь идет о налоге на имущество и земельном налоге за 2018 и 2019 годы, сбором которых занимаются муниципальные образования.

Согласно предложению Сокола, выпадающие из муниципальных бюджетов доходы в размере порядка 300 млн рублей компенсирует областной бюджет. Спикер Заксобрания предложил в кратчайшие сроки разработать и принять необходимые правовые документы, представители муниципалитетов поддержали инициативу.

За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.