Более 120 активистов "Молодежки ОНФ" помогут в восстановлении объектов в Иркутской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Активисты региональных команд молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" из Иркутска, Красноярского края, Тывы, Хакасии и Бурятии помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области.

"Среди более 120 наших ребят есть профессиональные столяры, плотники, врач, ветеринар. Мы связались с администрациями районов, в которые выезжаем, заказали пиломатериалы - в каждый населенный пункт порядка 12,5 кубометров", - приводит пресс-служба движения слова руководителя "Молодежки ОНФ" Игоря Кастюкевича. Он добавил, что активисты планируют работать в регионе до 20 июля, с возможным продлением срока пребывания.

В ОНФ уточнили, что члены команды "Молодежки" направились в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов, "чтобы разобрать завалы, восстановить объекты инфраструктуры, оказать адресную помощь людям".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей.

За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.