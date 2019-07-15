Новосибирский Минздрав выделил дополнительно 55 млн рублей на медикаменты для больных ВИЧ

"В течение двух лет мы получали 31 млн рублей на медицинские лекарственные препараты, в этом году помимо 31 млн рублей <…> Министерство здравоохранения Новосибирской области на прошлой неделе до нас довело цифры - еще 55 млн рублей для обеспечения пациентов медикаментами. Уже все отдано в торги, все заявки сделаны", - сказала она.

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новосибирской области выделило из регионального бюджета на 2019 год дополнительные 55 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила в понедельник журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в ходе пресс-тура в региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Главный инфекционист отметила, что средства выделены из регионального бюджета по программе "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Таким образом, в общей сложности на обеспечение медикаментами ВИЧ-инфицированных пациентов в 2019 году будет направлено 86 млн рублей из регионального бюджета.

По словам Поздняковой, по программе "Развитие здравоохранения Новосибирской области" также значительные средства выделяются на диагностику ВИЧ. "Это и на тесты, и на экспресс-тесты, которые проводятся и в родильных домах, и в других учреждениях, и также диагностика для других медицинских учреждений по ВИЧ-инфекции", - добавила она.

На диспансерном учете в новосибирском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят более 29 тысяч человек, около 400 из них дети. Ежедневно в него обращаются от 250 до 330 человек.

Новосибирская область по состоянию на 2018 год входит в десятку территорий с наибольшим числом граждан с ВИЧ-инфекцией.

Ситуация с ВИЧ в России

По данным Минздрава России, число зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека в России на конец 2018 года превысило 896 тысяч против 871 тысячи в конце 2016 года. В 2011-2016 гг. ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%. В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщали ранее, что в России за 31 год умерли почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных. Наиболее распространен вирус в 23 субъектах РФ: в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.