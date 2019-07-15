В пострадавшем от наводнения Тулуне построят новый центр дополнительного образования

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Новое здание для центра дополнительного образования построят в пострадавшем от наводнения Тулуне, а в поврежденном откроют музей. Об этом сообщил во время визита в Тулун заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщается в понедельник на сайте правительства Иркутской области.
"Здание центра образования двухэтажное, - второй этаж не пострадал, а вот первый был затоплен. И так как само здание уже старое, Виталий Мутко поручил Минстрою РФ рассмотреть варианты строительства нового здания, а в старом, после реставрации, разместить музей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правительственная комиссия проверила ход работ по берегоукреплению улицы Павлова, где жильцы дома № 28 на встрече с Виталием Мутко 7 июля, рассказали, что паводок вымыл из-под дома часть грунта, а берег реки Ия треснул и они опасаются, что их многоквартирный дом обрушится.
"Сейчас ведется отсыпка подушки из скальника, которая станет основой для берегоукрепления. Уже выполнено работ на 2772 куб. метров скального грунта, всего необходимо около 5 тыс. куб. метров. Подрядчик планирует завершить работы на объекте раньше установленного срока, уже в 20-х числах июля", - говорится в сообщении
За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.