В пострадавшем от наводнения Тулуне построят новый центр дополнительного образования

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Новое здание для центра дополнительного образования построят в пострадавшем от наводнения Тулуне, а в поврежденном откроют музей. Об этом сообщил во время визита в Тулун заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщается в понедельник на сайте правительства Иркутской области.

"Здание центра образования двухэтажное, - второй этаж не пострадал, а вот первый был затоплен. И так как само здание уже старое, Виталий Мутко поручил Минстрою РФ рассмотреть варианты строительства нового здания, а в старом, после реставрации, разместить музей", - говорится в сообщении.