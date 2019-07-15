Высокая пожароопасность в лесах Сибири сохранится в ближайшие дни

ТАСС, 15 июля. Лесные массивы горят в регионах Сибирского федерального округа, высокая пожароопасность сохранится в ближайшие дни. Пожары зафиксированы в Алтайском, Забайкальском, Красноярском крае и Иркутской области, сообщают в понедельник профильные ведомства и региональные главки МЧС.

"В Иркутской области за выходные на землях лесного фонда региона ликвидировано 15 пожаров площадью 2 тыс. 260 га. <...> В локализованном состоянии на утро 15 июля 22 тыс. 492 га, покрытых лесом. <...> Вне зоны космического мониторинга (вдали от населенных пунктов) - 47 пожаров (почти 59 тыс. га), из которых 53 тыс. - леса", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области, Прибайкалье и в Забайкальском национальном парке на побережье Байкала в Бурятии введен режим ЧС в лесах. В Бурятии с начала пожароопасного периода произошло 408 пожаров площадью 104,5 тыс. га. В Красноярском крае, по оперативным данным Лесопожарного центра региона, на утро 15 июля действует 81 лесной пожар на 274 тыс. га, в Забайкальском крае, по данным управления "Авиалесоохраны", тушат пять лесных пожаров площадью 5,8 тыс. га. Основными причинами пожаров стали сухие грозы.

В лесах Иркутской, Омской областей и Алтайского края сохраняется высокий 3, 4 и 5 класс пожарной опасности. На Алтае, по оперативным данным Региональной диспетчерской службы Минприроды региона, за выходные пострадало 7 участков леса, по данным ГУ МЧС по региону, за выходные произошло 64 пожара, 23 из них - возгорание сухой растительности. По словам пресс-секретаря Западно-Сибирского УГМС Ренада Ягудина, высокая пожароопасность обусловлена сухой и жаркой погодой. Ожидается, что жара немного спадет 17-18 июля - грозовые ливни пройдут в Новосибирской области и соседних регионах.