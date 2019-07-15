Власти Алтайского края помогут пчеловодам в связи с массовой гибелью пчел

Ранее сообщалось, что информация о массовой гибели пчел начала поступать в Минсельхоз края в начале июня, известно о 81 хозяйстве в семи сельских районах, где массово погибли пчелы. Исследованиями подтверждено, что в одном из хозяйств причиной гибели пчел стало использование химикатов против вредителей на полях. Эксперт считают, что причиной гибели и остальных пчел стало нарушение норм СанПиНа при обработке полей гербицидами. В некоторых хозяйствах экономический ущерб достиг полмиллиона рулей.

Губернатор Виктор Томенко поручил разработать предложения по оказанию помощи пчеловодам Алтайского края после массовой гибели пчел.

"Эти люди живут вместе с нами - пчеловоды. Они пострадали. <…> Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить", - приводятся в сообщении слова губернатора области Виктора Томенко.

Алтайский мед известен далеко за пределами региона - это один из двух наиболее известных брендов меда в России наряду с башкирским. Мед Алтая уникален благодаря климату и ландшафту: в регионе много культурных растений и дикоросов, которые обеспечивают уникальный вкус продукта. На долю алтайских пасек приходится более 40 тыс. центнеров товарного меда - половина объема в Сибири.