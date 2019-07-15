ОЭЗ Томска получит на завершение строительства инфраструктуры 2 млрд рублей

ТОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Управляющая компания особой экономической зоны (ОЭЗ) Томска планирует завершить строительство всех ранее не достроенных из-за передачи имущества объектов, в частности, первого в регионе экспоцентра, инжинирингового центра и головных электрических подстанций, к 2022 году. На эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ОЭЗ Томска Константин Каминский.

Минэкономразвития РФ начало процедуру передачи администрации Томской области полномочий по управлению ОЭЗ и ее имущества в 2016 году. Из-за процедуры передачи было временно приостановлено строительство инфраструктуры зоны - первого в регионе экспоцентра и инжинирингового центра. Планировалось, что экспоцентр будет сдан в конце 2017 года, а инжиниринговый центр - в начале 2019 года. Как сообщил в понедельник вице-губернатор Юрий Гурдин, строительство незавершенных объектов инфраструктуры ОЭЗ Томска планируется начать в III квартале 2019 года после завершения процедуры передачи имущества и средств на завершение строительства.

"Помимо экспоцентра и инжинирингового центра планируется достроить инфраструктурные объекты, в число которых входят головные электрические подстанции на Северной и Южной площадках, а также комплекс административных зданий на Северной площадке. На достройку объектов выделены средства в размере 2 млрд рублей. Планируется завершить строительство всех объектов к 2022 году", - сказал Каминский.

Он уточнил, что полученных денег хватит на завершение строительства экспоцентра и подстанций, а также первой очереди инжинирингового центра, в частности, производственно-лабораторных помещений, в которых сейчас у резидентов наиболее высокая потребность. На вторую очередь - офисы - потребуются дополнительные средства.

Томская ОЭЗ была создана в 2006 году. Это одна из первых технико-внедренческих зон России, где работают 64 резидента, вложившие в проекты 15,7 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления ее деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.