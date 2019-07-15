Оценка повреждений жилья от паводка в Иркутской области завершится до 31 августа

ТАСС, 15 июля. Работа по оценке повреждений жилых домов в результате паводка в Иркутской области должна завершиться до 31 августа. Чтобы успеть в срок, к работе будут привлечены эксперты из ряда регионов РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя РФ.
"Как сообщил руководитель оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, предстоит организовать эффективную работу межведомственных комиссий по обследованию домов, которая должна быть завершена к 31 августа. Проектные организации, которые работают совместно с комиссиями, составляют графики инструментального осмотра и формируют сметы на ремонт поврежденных объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этой работы требуется 727 человек, а сейчас их около 340. "Мы обратились в правительство Республики Татарстан, в Московский государственный строительный университет с тем, чтобы к нам направили специалистов. Будем связываться с Красноярским краем, Новосибирской областью, другими регионами", - приводятся в сообщении слова Ставицкого.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей. За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.