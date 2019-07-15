Оценка повреждений жилья от паводка в Иркутской области завершится до 31 августа

ТАСС, 15 июля. Работа по оценке повреждений жилых домов в результате паводка в Иркутской области должна завершиться до 31 августа. Чтобы успеть в срок, к работе будут привлечены эксперты из ряда регионов РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя РФ.

"Как сообщил руководитель оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, предстоит организовать эффективную работу межведомственных комиссий по обследованию домов, которая должна быть завершена к 31 августа. Проектные организации, которые работают совместно с комиссиями, составляют графики инструментального осмотра и формируют сметы на ремонт поврежденных объектов", - говорится в сообщении.