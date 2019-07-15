Военные начали восстанавливать поврежденную паводком дамбу в Тулуне

ТАСС, 15 июля. Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа приступили к ремонту поврежденной паводком дамбы на реке Ия в Тулуне Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Используя специальную технику и более 300 кубометров щебня, военнослужащие железнодорожной бригады засыпали один прорыв дамбы на реке Ия. Также военным специалистам предстоит засыпать еще шесть прорывов", - говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе в рамках ликвидации последствий паводка очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды и почвы, проводят вакцинацию населения. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне. Всего к работам привлечено более тысячи военнослужащих.

По данным на утро понедельника, подтопленными остаются 49 домов в Тулуне. За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.