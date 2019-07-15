Специалисты из Боливии пройдут в Томске курс по безопасной эксплуатации ядерных объектов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по атомной энергии Боливии приступили к обучению по программе Томского политехнического университета (ТПУ), курс направлен на формирование знаний и навыков для безопасной эксплуатации Многоцелевого центра облучения - одного из объектов создаваемого в этой стране Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Преподаватели Инженерной школы ядерных технологий ТПУ приступили к обучению 13 сотрудников Агентства по атомной энергии Многонационального государства Боливия (ABEN). Обучение проходит в рамках реализации проекта госкорпорации "Росатом" по сооружению ЦЯИТ в городе Эль-Альто (Боливия). Курс направлен на формирование знаний и навыков для безопасной эксплуатации Многоцелевого центра облучения - одного из объектов ЦЯИТ", - говорится в сообщении.

Обучение в рамках образовательной программы ТПУ, который является одним из опорных вузов госкорпорации "Росатом", будет проходить на английском языке.

"Среди изучаемых дисциплин: основы ядерной физики, радиационная защита и безопасность, физические и химические методы анализа. Кроме того, студенты будут изучать техническую терминологию на английском, испанском и русском языках", - сказала руководитель программы подготовки эксплуатационного персонала Многоцелевого центра облучения Вера Верхотурова.

О центре ядерных исследований

Подписание соглашения на строительство Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто между ABEN и "Росатомом" состоялось 19 сентября 2017 года в рамках 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Проект сооружения центра уникален для мировой атомной отрасли. Выбранная боливийской стороной площадка размещения центра является самой высотной (4000 метров над уровнем моря) из всех площадок в мире, на которых ранее были построены объекты использования ядерных технологий.

Центр будет оснащен исследовательской ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными исследовательскими лабораториями. Он обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека.

От российской стороны сооружением центра занимается АО "ГСПИ" (входит в контур управления АО "Русатом Оверсиз"). АО "Русатом Оверсиз" - компания Госкорпорации "Росатом", ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения проектов по сооружению АЭС большой и малой мощности и ЦЯНТ.