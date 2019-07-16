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Паводок в Иркутской области

Мутко поручил до конца вторника проработать вопрос откачки воды в низине в Нижнеудинске

Вице-премьер также дал поручение проработать дальнейшую судьбу домов на улице Победы, которая до сих пор остается подтопленной

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил региональным и муниципальным властям до конца дня найти решение вопроса откачки воды с улицы Победы в Нижнеудинске Иркутской области. Соответствующее поручение Мутко отдал в ходе встречи с местными жителями города во вторник.

Улица Победы в Нижнеудинске находится в низине, и, как рассказали Мутко местные жители, до сих пор остается подтопленной. Также в затопленном состоянии пребывают подвальные помещения домов.

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"Продумайте вместе, решение до вечера. Сама вода никуда не денется", - сказал Мутко.

Кроме того, он поручил проработать дальнейшую судьбу домов на улице Победы. После проведения экспертиз будет принято решение об их ремонте или сносе и расселении жильцов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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