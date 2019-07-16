Мутко поручил до конца вторника проработать вопрос откачки воды в низине в Нижнеудинске

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил региональным и муниципальным властям до конца дня найти решение вопроса откачки воды с улицы Победы в Нижнеудинске Иркутской области. Соответствующее поручение Мутко отдал в ходе встречи с местными жителями города во вторник.

Улица Победы в Нижнеудинске находится в низине, и, как рассказали Мутко местные жители, до сих пор остается подтопленной. Также в затопленном состоянии пребывают подвальные помещения домов.