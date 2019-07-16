В МЧС заявили, что дым из горящих лесов Красноярского края не опасен для жителей Алтая

ТАСС, 16 июля. Задымленность в районах Республики Алтай, появившаяся в регионе из-за горящих лесов Красноярского края, не несет опасности для жителей региона и туристов. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

"В некоторых районах Республики Алтай наблюдается легкое задымление, местами с запахом гари, такое же явление наблюдается и в Алтайском крае. Это связано исключительно с тем, что в ряде соседних субъектов, в том числе в Красноярском крае, наблюдается осложнение лесопожарной обстановки, воздушные массы приносят дым в наш регион. Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сведений об их превышении нет", - сообщают в ведомстве.

Здоровью граждан, проживающих и находящихся на отдыхе в Республике Алтай, угрозы нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по региону, Роспотребнадзора и всех профильных министерство и ведомств. В регионе действующих лесных пожаров нет, но на всей территории республики действует особый противопожарный режим.

В прошедшее воскресенье о дыме в регионе сообщало ГУ МЧС по Алтайскому краю. Граждан также просили не волноваться, опасности не было. "На сегодня сообщений о задымленности не поступало, но пожары в лесах Красноярского края продолжаются. Роза ветров может меняться, и вполне возможно, что дымка в крае вновь появится уже завтра к вечеру", - пояснили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что задымленность атмосферного воздуха от лесных пожаров есть в самом Красноярске, она сохранится до вечера среды. Начиная с 13 июля ветер несет дым от лесных пожаров в Красноярск с северо-востока, где горят леса в Ангарской группе районов края. Власти проводят постоянный мониторинг воздуха в городе, и его результаты говорят только о превышении по продуктам горения. Сейчас лесные пожары в регионе тушит более тысячи человек и порядка 80 единиц техники. По данным Лесопожарного центра региона, сейчас там зафиксировано 106 пожаров на площади более 253 тыс. га. По данным Роспотребнадзора, на 7:00 часов (03:00 мск) регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) до 2,8 раза, по РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) - до 1,5 раза.