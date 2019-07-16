В пострадавшей от паводка Иркутской области продолжает расти уровень воды в реках

ТАСС, 16 июля. Повышение воды на 20-80 сантиметров наблюдается в реках Иркут, Китой, Ока, Ия и Уда в пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.
"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 20-80 сантиметров", - говорится в сообщении.
Такая ситуация сохранится на реках области 17 и 18 июля. В региональном ГУ МЧС отметили, что ливневые дожди ожидаются в ночь на среду в центральных, северо-западных районах, а завтра днем - в западных районах. В течение суток в области пройдут грозы с усилением северо-западного ветра до 15 м/с. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро вторника, подтопленными, в частности, остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлекли почти 3,8 тыс. человек.