В пострадавшей от паводка Иркутской области продолжает расти уровень воды в реках

ТАСС, 16 июля. Повышение воды на 20-80 сантиметров наблюдается в реках Иркут, Китой, Ока, Ия и Уда в пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 20-80 сантиметров", - говорится в сообщении.