Новосибирский горизбирком зарегистрировал первых двух кандидатов на выборы мэра

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов в мэры Новосибирска депутата городского Совета депутатов Наталью Пинус и бывшего вице-мэра города Данияра Сафиуллина, сообщили ТАСС в избиркоме.

"В данный момент зарегистрировано два кандидата: Пинус и Сафиуллин", - сказала собеседница агентства.

Сафиуллин, покинувший пост вице-мэра в июне, выдвинут партией "Родина", Наталью Пинус выдвинула партия "Российский общенародный союз". Прием документов от кандидатов продлится до 17 июля включительно, после этого документы всех потенциальных кандидатов будут рассмотрены в течение не более чем 10 дней.

Кроме зарегистрированных кандидатов документы на выдвижение на выборы главы города подали еще 13 человек. Среди них действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, депутат Совета депутатов Новосибирска, член ЛДПР Евгений Лебедев, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, представляющий "Справедливую Россию", общественный активист Олег Викторович, возглавляющий фонд по сохранению памятника архитектуры "Дом с часами", выдвинутый "Партией Дела".

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска уже пять лет после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова. В апреле 2019 года президиум ЦК КПРФ поддержал Локотя в качестве кандидата на выборах главы города осенью 2019 года.