Пострадавшие от паводка в Иркутской области получат бесплатные земельные участки под ИЖС

"Пострадавшие от паводков жители Иркутской области смогут получить бесплатно земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Соответствующие изменения приняты в областной закон "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты в Иркутской области приняли законопроект о бесплатном выделении земельных участков пострадавшим от паводка, сообщается во вторник на сайте Законодательного собрания региона.

Депутаты приняли решение во вторник, на внеочередной сессии Законодательного собрания. Вторым принятым законопроектом в поддержку пострадавших от наводнения стал документ "О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в связи с паводками в июне 2019 года, финансовой помощи муниципальным образованиям". В нем регулируются меры социальной поддержки людям, чье жилье разрушено или повреждено, меры финансовой помощи муниципалитетам на восстановление дорог и меры поддержки сельхозтоваропроизводителям, лишившимся скота, посевов, техники.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.