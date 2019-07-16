Пострадавшие от паводка в Иркутской области получат бесплатные земельные участки под ИЖС

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты в Иркутской области приняли законопроект о бесплатном выделении земельных участков пострадавшим от паводка, сообщается во вторник на сайте Законодательного собрания региона.
"Пострадавшие от паводков жители Иркутской области смогут получить бесплатно земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Соответствующие изменения приняты в областной закон "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан", - говорится в сообщении.
Депутаты приняли решение во вторник, на внеочередной сессии Законодательного собрания. Вторым принятым законопроектом в поддержку пострадавших от наводнения стал документ "О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в связи с паводками в июне 2019 года, финансовой помощи муниципальным образованиям". В нем регулируются меры социальной поддержки людям, чье жилье разрушено или повреждено, меры финансовой помощи муниципалитетам на восстановление дорог и меры поддержки сельхозтоваропроизводителям, лишившимся скота, посевов, техники.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.