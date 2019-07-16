Для помощи пострадавшим от паводка резервный фонд Приангарья увеличили на 1,35 млрд рублей

ТАСС, 16 июля. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли решение увеличить резервный фонд Приангарья до 1,5 млрд для выделения помощи пострадавшим от паводка, сообщается во вторник на сайте регионального парламента.

"Средства на ликвидацию последствий наводнения в пострадавших районах выделены из областного бюджета на 18-й сессии Законодательного собрания Иркутской области. В рамках корректировки увеличен на 1,35 млрд рублей - до 1,5 млрд [рублей] - размер резервного фонда", - говорится в сообщении.

Следующая сессия регионального парламента состоится 24 июля, на ней будет внесен законопроект об изменениях в областной бюджет, учитывающий поступление средств из федерального бюджета на восстановление, строительство и приобретение жилья для пострадавших от паводка. "Наша первоочередная задача - помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Затягивать с принятием решений в сложившейся ситуации нельзя. В промежутках между сессиями депутаты продолжат свою работу непосредственно в районах, где нужна помощь", - приводит пресс-служба слова председателя областного парламента Сергея Сокола.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.