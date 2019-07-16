Без берегоукрепления участка реки в Нижнеудинске есть риск повторного подтопления

В Нижнеудинске на переулке Парковом находится опасный с гидрологической точки зрения участок реки Уда - в случае подъема воды на реке территория вокруг этого участка подвержена подтоплению. Когда начался паводок, вода в реке пошла в старое русло, что и стало причиной подтопления.

ТАСС, 16 июля. Специалистам необходимо провести берегоукрепление опасного участка реки Уды, чтобы избежать повторного подтопления в городе Нижнеудинск Иркутской области, сообщил во вторник руководитель оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

"Надо запроектировать [берегоукрепление] и сделать. Без этого есть опасность повторного подтопления. <...> Это самая опасная точка. Обязательно надо делать и быстрее", - сказал замминистра при посещении берега Уды в Нижнеудинске.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.