В Кузбассе по программам переселения с территорий шахт жилье получили около 400 семей

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Почти 400 семей в Кузбассе с начала года уже получили новое жилье за счет средств федерального бюджета по программе переселения с территорий вблизи шахт. Благодаря увеличенному финансированию до конца года жилищные условия улучшат в общей сложности более 500 семей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.

"В 2018 году с подработанных территорий (в пределах которых располагаются горные выработки шахт - прим. ТАСС) в Кузбассе переселили 303 семьи, освоили 557 млн рублей. На 2019 год из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 48 млн рублей, будут переселены 524 семьи, из них 389 семей уже получили новое жилье", - рассказали ТАСС в департаменте, отметив, что годовой план по расселению выполнен в Кузбассе уже на 69%.

Как сообщалось, в конце прошлого года проблема переселения жителей с подработанных территорий обсуждалась на совещании в Кемерове с участием замминистра энергетики РФ Анатолием Яновским. В результате на федеральном уровне было принято решение почти вдвое увеличить финансирование на переселения жителей с территорий вблизи шахт в Кемеровской области. Из-за оседания и смещения грунтов над подземными выработками такие территории не пригодны для проживания.

По данным регионального департамента угольной промышленности, на сегодня в Кузбассе, где добывается 60% всего российского угля и работают около 100 шахт и разрезов, необходимо переселить с подработанных территорий шахт свыше 5,5 тыс. человек. По предварительным подсчетам, на это необходимо свыше 10,5 млрд рублей.