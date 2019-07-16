ФНС исключила из госреестра 7 тыс. новосибирских юрлиц из-за недостоверных сведений

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) Новосибирской области за I полугодие 2019 года исключило из госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) почти в три раза больше организаций, чем за весь 2018 год. Решения об исключении связаны с недостоверными сведениями о юридическом адресе компании или руководителе, сообщил во вторник руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев в пресс-центре ТАСС.

ЕГРЮЛ - это информационный ресурс, в котором содержится информация о всех юридических лицах, работающих на территории РФ. Исключение из нее означает ликвидацию юридического лица, при этом в течение трех лет предприниматель будет считаться недобросовестным: ему нельзя будет оформить на себя новую компанию и даже стать участником или директором в действующей организации.

"В этом году почти 7,3 тыс. организаций исключено из госреестра по факту недостоверности сведений об адресе или руководителе", - сказал Легостаев, уточнив, что количество возросло практически в три раза: за весь 2018 год было исключено 2,5 тыс. организаций.

Он пояснил, что в ЕГРЮЛ указывается юридический адрес компании, а налоговая эти сведения проверяет. В том случае, если организации по указанному адресу нет, руководителю организации направляют письмо с просьбой актуализировать информацию. "Если реакции обратной никакой нет, то мы вносим в реестр запись о недостоверности сведений об адресе", - сказал Легостаев. Он добавил, что после такой процедуры у юрлица есть еще около полугода для того, чтобы сведения исправить.

Такая работа позволяет также бороться с проблемой фиктивной регистрации предпринимателей - случаями, когда за вознаграждение человек становится номинальным руководителем. В случае, если опрошенный руководитель признался, что не имеет к деятельности компании никакого отношения, в реестре также появляется указание на недостоверность сведений. Подобная работа позволяет снижать количество фирм-однодневок: количество компаний, которые обладают их признаками, снизилось в Новосибирской области с 14% до 7%.

В Новосибирской области на сегодняшний день зарегистрировано около 103 тыс. юридических лиц и более 84 тыс. индивидуальных предпринимателей. С начала 2019 года в реестр внесено около 4 тыс. записей о недостоверности сведений. Самая частая причина - недостоверный адрес.