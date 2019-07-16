В Красноярском крае разработали игрушки для содержащихся в зоопарках белых медведей

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Специальные игрушки для белых медведей, содержащихся в зоопарках, начали делать в Красноярском крае. Об этом во вторник ТАСС рассказал директор парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань.

"Мы совместно с дивногорской компанией разработали линейку специальных игрушек для белых медведей. Они существенно дешевле немецких аналогов, но намного интереснее - в них вмонтированы специальные капсулы, которые можно наполнять разными запахами и звуками. Для медведя это очень важно и вызывает большой интерес", - сказал Горбань, отметив, что игрушки изготавливаются по заказу АНО "Общество дикой природы".

В зоопарке пояснили ТАСС, что игрушки - это примерно метровые тубусы-цилиндры голубого цвета. "В них есть отверстия, в которые кладутся лакомства для создания запаха. Звуки получаются с помощью камешков, разных орешков", - рассказала ТАСС сотрудник "Роевого ручья" Екатерина Михайлова. В частности, обитающей в парке медведице Урсуле очень понравилась игрушка с запахом рыбьего жира.

По словам Горбаня, сейчас игрушки проходят "обкатку" белыми медведями "Роевого ручья". В дальнейшем подобные игрушки поступят во все зоопарки России, где есть арктические хищники, сказал Горбань агентству.

Парк флоры и фауны "Роев ручей" расположен в Красноярске. В 2018-2019 годах его специалисты провели несколько операций спасения белых медведей, оказавшихся под угрозой гибели. Например, Урсулу медвежонком эвакуировали с окрестностей поселка Диксон, куда ее без матери выбросили волны Карского моря.