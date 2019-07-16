Избирком Хакасии зарегистрировал первого кандидата на довыборы в парламент республики

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Избирком Хакасии зарегистрировал первого кандидата на дополнительные выборы в Верховный совет республики. Им стал безработный и ранее судимый Александр Кузургашев, выдвинутый партией "Коммунисты России" по округу № 9, сообщили ТАСС в избиркоме.

Всего в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, довыборы в республиканский парламент пройдут по четырем округам.

"Мы зарегистрировали первого кандидата на довыборах Верховного совета Хакасии. Прием документов на регистрацию продлится до 29 июля, еще 10 дней уйдет на проверку документов", - сказали ТАСС в региональном избиркоме.

По данным комиссии, Кузургашев был судим за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), растрату (ст. 160 УК РФ) в 2003 году и за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) в 2010 году. Как уточнили ТАСС в избиркоме, все судимости у кандидата погашены и он имеет право баллотироваться в депутаты.

Всего о своем намерении участвовать в выборах избирком уведомили 39 человек, включая Кузургашева, среди них есть как самовыдвиженцы, так и кандидаты от политических партий. Кроме "Коммунистов России", своих кандидатов выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия роста, Партия пенсионеров, "Патриоты России".

О действующем созыве Верховном совете

Действующий состав Верховного совета Хакасии был избран в сентябре прошлого года. 25 депутатов было избрано по одномандатным округам, столько же - по партийным спискам. Меньше чем за год четыре депутатских мандата оказались вакантными: избранный по округу № 11 (Саяногорск) от ЛДПР Михаил Валов стал мэром Саяногорска, победивший в округе № 4 (Абакан) коммунист Валентин Коновалов после избрания главой республики сложил полномочия депутата, единоросс Андрей Асочаков, избранный по округу № 19 (Аскизский район), стал первым вице-премьером Хакасии, а его однапартиец Александр Жуков (округ № 9, г. Абаза) стал членом Совета Федерации от республиканского парламента.

В настоящее время в Верховном совете 46 депутатов: 17 мест у "Единой России", 15 - у КПРФ, восемь за ЛДПР, "Справедливую Россию" и "Коммунистов России" представляют по два депутата, еще двое депутатов не входят в состав фракций.