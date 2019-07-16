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Молодые архитекторы представят образ "Академгородка 2.0" на форуме "Технопром"

Форум пройдет в Новосибирске с 18 по 21 сентября

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Молодые архитекторы под руководством опытных специалистов из Москвы и Петербурга разработают к международному форуму "Технопром", который пройдет в Новосибирске с 18 по 21 сентября, образ "Академгородка 2.0". Об этом ТАСС сообщила помощник губернатора Новосибирской области Марина Ананич.

"Сейчас прорабатывается архитектурная концепция "Академгородка 2.0", на прошлой неделе работал семинар-интенсив. С участниками конкурса работали представители из Санкт-Петербурга и Москвы. Группа ознакомилась с историей и архитектурой научных городков: Кольцово, Академгородка, Нижней Ельцовки, ВАСХНИЛа", - рассказала Марина Ананич.

Она добавила, что в разработке образа "Академгородка 2.0" участвуют победители и участники конкурса, проведенного в рамках форума "Развитие городских агломераций России", который проходил в Новосибирске в конце мая. Молодые архитекторы ранее уже создавали концепции развития отдельных территорий, входящих в Новосибирский научный центр.

По ее словам, будет создан видеоролик с архитектурной концепцией этой территории. "В дальнейшем планируем сформировать новый архитектурный облик и легенду этой территории, что позволит сделать ее более привлекательной для инвесторов и для молодых инноваторов", - отметила Ананич.

Конкурс курируют Минстрой Новосибирской области и главный архитектор региона.

О проекте

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.

Кроме институтов Сибирского отделения РАН, в концепцию будут включены организации в поселке Краснообск, которые занимаются сельскохозяйственными науками, и наукоград Кольцово с центром вирусологии "Вектор" и биотехнопарком. Среди проектов - оцениваемые в десятки миллиардов рублей - ЦКП "СКИФ", ускоритель частиц "Супер С-Тау Фабрика" (исследовательский ускорительный комплекс, входит в число "мегасайенс"-проектов, получивших поддержку правительства РФ), центр нанотехнологий, центр генетических технологий.

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