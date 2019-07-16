Центр протонной терапии появится в Новосибирске на базе клиники Мешалкина до 2023 года

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Проект строительства Центра протонной терапии в Новосибирске, инициатором которого выступает АО "Швабе", будет реализован до 2023 года. Впервые проведены прямые переговоры между представителями компании и Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина (клиника Мешалкина), сообщила во вторник пресс-служба клиники.

"По инициативе Александра Михайловича Чернявского (и. о. директора клиники Мешалкина - прим. ТАСС) впервые состоялись прямые переговоры с представителями АО "Швабе", выступающими с идеей строительства в Новосибирске центра протонной терапии. Центр Мешалкина совместно с компанией "Швабе" разрабатывает предложение для Минздрава России по реализации этого проекта. Срок реализации проекта - до 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

До 2023 года в Новосибирске также будет реализован проект реконструкции второй очереди клиники.

"Документация по 2-й очереди реконструкции находится в Минздраве России. Не дожидаясь решения Минэкономразвития России о возможности включения объектов реконструкции в федеральную адресную инвестиционную программу, сотрудники НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина уже готовят техническое задание и конкурсную документацию для проектирования реконструкции", - отмечается в сообщении.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.