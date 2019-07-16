Первый кандидат на участие в выборах главы Алтая сдал подписи в избирком

ТАСС, 16 июля. Кандидат в главы Республики Алтай, выдвинутый КПРФ Виктор Ромашкин, первым из заявивших о намерении участвовать в выборах сдал необходимый объем подписей для прохождения муниципального фильтра в избирательную комиссию региона, сообщили ТАСС в избиркоме.

На выборах главы Республики Алтай время подачи документов для регистрации истекает 24 июля 2019 года. Кандидаты, в числе прочих документов, обязаны представить в избирком региона не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона - 7% от общего числа депутатов.

"[Виктор Ромашкин] сдал подписи - рабочая группа их приняла. Проверка подписей будет осуществлена, скорее всего, послезавтра", - сказал собеседник агентства, добавив, что от других кандидатов подписей пока не поступало.

По данным избиркома региона, о намерении участвовать в выборах главы Республики Алтай, помимо Ромашкина, заявили 7 кандидатов. Это Олег Хорохордин, выдвинутый реготделением парии "Единая Россия", Дмитрий Софронов, выдвинутый от ЛДПР, Михаил Соловьев от партии "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу", Леонид Ефимов от "Справедливой России", Александр Чеконов, выдвинутый "Российской экологической партией "Зеленые", Мерген Теркин от регионального отделения общественной организации - Политической партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров" в Республике Алтай, Александр Транов, которого выдвинуло региональное отделение партии "Гражданская инициатива".

Ранее 20 марта 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова, возглавлявшего регион с января 2006 года, и назначил врио главы региона 46-летнего Олега Хорохордина, который до этого был председателем совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.