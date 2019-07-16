Военные не обнаружили опасности в пробах воды и почвы в затопленных районах Приангарья

"Отобрано 266 проб воды, грунта и биоматериалов павших животных, и проведены их диагностические исследования на наличие возбудителей I и II групп опасности. Патогенности не обнаружено. Отбор проб осуществлен в шести районах расположения зарегистрированных сибиреязвенных скотомогильников в населенных пунктах Гадолей, Афанасьево, Одон, Евдокимово, Красноозерск, Шуба Тулунского района, а также на водозаборе города Тулун", - сказал Марченко.

ТУЛУН /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты не обнаружили возбудителей инфекций в пробах воды и почвы в районах Иркутской области, которые пострадали от паводка. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ полковник Андрей Марченко.

Исследования выполнялись в мобильном комплексе анализа патогенных биологических веществ, который был переброшен в Иркутскую область. Всего в ликвидации последствия паводка в Иркутской области были задействованы около 300 военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты, порядка 150 единиц техники. Военные химики закончили проведение работ, возвращаются в места дислокации.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию и так далее. Всего в этих работах задействовано более тысячи военных.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро вторника, в Тулуне все еще подтоплено 49 домов.