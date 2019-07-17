Режим ЧС введен в Туве из-за повышения уровня воды в реках после дождей

КЫЗЫЛ, 17 июля. /ТАСС/. Сильные ливни привели к повышению уровня воды в реках Тувы, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ГУ МЧС по региону.

"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выпадением обильных осадков уровень воды в реках Тувы за сутки поднялся в среднем на восемь сантиметров, больше всего - на 14 сантиметров - поднялась вода на Малом Енисее. В настоящий момент уровень воды на Малом Енисее составляет 2,76 м, при критическом уровне 4,35 м. Для сил постоянной готовности главного управления МЧС России по Республике Тыва и подчиненных подразделений введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Организовано проведение регулярных замеров уровня воды. По прогнозу синоптиков, небольшие и умеренные дожди будут идти в течение всей текущей недели. МЧС обратилось к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасного пребывания вблизи водоемов, не переезжать вброд реки. Главам муниципальных образований необходимо информировать население о неблагоприятной метеорологической обстановке.

В конце минувшей недели паводок подтопил село Хондергей у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей в Туве. Из-за сильных дождей произошло повышение уровня речной воды и подтопление 77 дворов. Тогда были эвакуированы 23 человека, в том числе 18 детей.