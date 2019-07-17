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Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае

Авария произошла в Благовещенском районе в двух километрах от поселка Яготино

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. ДТП с двумя автомобилями произошло в Благовещенском районе Алтайского края. В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

"Авария произошла на трассе Волчиха - Родино - Благовещенка - Кулунда в двух километрах от поселка Яготино, столкнулись два легковых автомобиля: Renault Logan и Honda CRV. Пять человек пострадали и один скончался на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по региону, пятеро пострадавших доставлены в центральную районную больницу Благовещенского района для обследования. На месте аварии работали 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС - пять человек, две единицы техники.

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