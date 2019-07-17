Больше половины месячной нормы осадков выпало за ночь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Более половины месячной нормы осадков выпало в ночь на среду в Новосибирске. Территория Западной Сибири продолжает находится под действием сильного циклона, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин. "У нас происходил циклогенез, то есть падение атмосферного давления и формирование циклонического вихря на юге Западной Сибири. Получилось так, что этот циклон сформировался практически в районе Новосибирска во второй половине дня. Это вызвало развитие кучевой дождевой облачности и выпадение обильных осадков. <...> Самые сильные осадки выпали на востоке Новосибирской области. В Новосибирске за ночь выпало до 32 мм осадков, это больше половины месячной нормы", - сказал он.

В ночь на среду в Новосибирске прошел сильный ливень, который спровоцировал девятибалльные пробки и подтопление нескольких зданий в центре города, в том числе памятника архитектуры 1934 год постройки. Поздним вечером от жителей города стали поступать многочисленные обращения об отключении электроэнергии и протекании кровель. Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, всего под отключение попало 2 тыс. 154 объекта. Также поздно вечером стало известно о затоплении подвала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Виктория". К 2:00 ночи (22:00 мск) затопление было ликвидировано. Утром в среду вследствие ливня перестали работать некоторые светофоры новосибирского левобережья, что спровоцировало новую волну дорожных заторов.