Больше половины месячной нормы осадков выпало за ночь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Более половины месячной нормы осадков выпало в ночь на среду в Новосибирске. Территория Западной Сибири продолжает находится под действием сильного циклона, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.
"У нас происходил циклогенез, то есть падение атмосферного давления и формирование циклонического вихря на юге Западной Сибири. Получилось так, что этот циклон сформировался практически в районе Новосибирска во второй половине дня. Это вызвало развитие кучевой дождевой облачности и выпадение обильных осадков. <...> Самые сильные осадки выпали на востоке Новосибирской области. В Новосибирске за ночь выпало до 32 мм осадков, это больше половины месячной нормы", - сказал он.
В ночь на среду в Новосибирске прошел сильный ливень, который спровоцировал девятибалльные пробки и подтопление нескольких зданий в центре города, в том числе памятника архитектуры 1934 год постройки. Поздним вечером от жителей города стали поступать многочисленные обращения об отключении электроэнергии и протекании кровель. Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, всего под отключение попало 2 тыс. 154 объекта.
Также поздно вечером стало известно о затоплении подвала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Виктория". К 2:00 ночи (22:00 мск) затопление было ликвидировано. Утром в среду вследствие ливня перестали работать некоторые светофоры новосибирского левобережья, что спровоцировало новую волну дорожных заторов.
Прогноз
По словам Ягудина, дожди также прошли в соседних Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Затем циклон начал плавно перемещаться на восток - в сторону Красноярского края, однако еще как минимум два дня на территории Западной Сибири будут сохраняться дожди.
По данным кемеровского Гидрометеоцентра, на территории Кузбасса из-за циклона в течение недели возможны ежедневные осадки, грозы, местами порывистый ветер. "До воскресенья мы будем находиться в центре высотного циклона, поэтому практически ежедневно есть вероятность осадков. Прекращение дождей ожидается в субботу", - уточнили синоптики.
По данным ГУ МЧС по Томской области, 17-19 июля в регионе ожидаются дожди с порывами ветра до 18 м/с. Региональное МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК и нарушениями в работе транспорта. Сильные дожди также ожидаются в ближайшие два дня на территории Омской области.