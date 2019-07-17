В нескольких районах Иркутской области ожидаются ливни и рост уровня воды в реках

ТАСС, 17 июля. Повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая и Ока отмечается в ряде районов пострадавшей от паводка Иркутской области. В четверг местами в регионе ожидаются ливневые дожди, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"17 июля на реках Иркут, Китой, Белая, Ока отмечается повышение уровней воды на 20-50 см, на остальных реках области колебания уровней воды в пределах 5 - 15 см. 18-19 июля на реке Витим ожидается повышение уровня воды на 20-70 см. На остальных реках области колебание уровней воды в пределах 5 - 40 см", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 18 июля местами по Иркутской области ожидаются ливневые дожди и грозы, а также усиление северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

"18-20 июля местами в северных, южных и верхнеленских районах установится высокая - 4 класса - и чрезвычайная - 5 класса - пожароопасность лесов", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.