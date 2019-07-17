Около 200 домов остаются подтопленными в трех населенных пунктах Иркутской области

ТУЛУН /Иркутская область/, 17 июля. /ТАСС/. Около 200 строений в поселке Октябрьский и городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области все еще остаются подтопленными после паводков, сообщил журналистам во время поездки в Тулун вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Надо иметь ввиду, что сейчас около 200 еще домов находятся в подтопленном состоянии - и здесь, в Тулуне, и Нижнеудинске, и поселке Октябрьском. <…> Мы по каждому участку, где эти 200 домов, сейчас принимаем специальные решения, исследуем эти территории и смотрим, куда воду отводить. Очень важно, чтобы нам из этих 200 домов, где люди еще живут в воде, в ужасных условиях, быстрее воду убрать", - сказал Мутко.

Он уточнил, что вода находится преимущественно в подпольях домов. Сложная ситуация сложилась в поселке Октябрьском, где нет ливневой канализации, и даже при попытках откачать воду она возвращается.

По данным ГУ МЧС по региону, подтопленными остаются только 46 домов в городе Тулуне. Просушка домов ведется в Тулуне и Нижнеудинске.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.