Власти Иркутской области выделят 500 млн руб. на оборудование школ затопленных территорий

"По решению губернатора Иркутской области Сергея Левченко около 500 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на оборудование для школ и детских садов затопленных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы.

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Около 500 млн рублей выделят из бюджета Иркутской области на оборудование школ и детских садов, расположенных на пострадавших от паводков территориях области, к началу учебного года планируется закупить все необходимое. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Отмечается, что в пяти муниципальных образованиях Иркутской области - городе Тулун, а также в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунский районах в период наводнения пострадали 18 школ и 14 детских садов. Были подтоплены не только здания, но и мебель, а также учебный инвентарь. В пострадавших школах обучалось более 4,7 тыс. учеников, детские сады посещало более 1,7 тыс. детей.

"10 учреждений подтоплены частично - вода заходила на подвальные и цокольные помещения, в 15 - уровень затопления составил в среднем 15-20 см первого этажа, в семи зданиях вода поднималась более чем на 1,5-2 метра, из них четыре не подлежат восстановлению", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования региона Максима Парфенова.

В настоящее время подрядные организации приступают к ремонтно-восстановительным работам, их планируется завершить к 1 сентября. Новые школы построят в поселках Евдокимовский Тулунского района и Октябрьский Чунского района. В 2019 году начнется строительство комплекса школа-интернат - детский сад в поселке Алыгджер Нижнеудинского района.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Повреждено 22 автомобильных моста.