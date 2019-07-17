Власти Кузбасса назвали причину схода угля в реку с отвала разреза "Кийзасский"

"В первую очередь [было допущено] нарушение требований промышленной безопасности. [Созданная для установления причин происшествия] комиссия выяснила, что отвал изначально формировался с недочетами. Так, не была оборудована дренажная система для отвода ручьев с территории отвала, нарушалась последовательность слоев", - сказал он.

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Причины производственного происшествия установлены на разрезе "Кийзасский" в Кузбассе, где в начале июня в реку Большой Кийзас сошел оползень угля. Установлено, что ЧП, в результате которого русло реки оказалось перекрытым, произошло из-за нарушения требований промышленной безопасности при формировании отвалов вскрышных пород на разрезе. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.

По его словам, в настоящее время с места схода оползня угля убрано уже около 70% угольной породы. Сейчас ведутся проектные работы по восстановлению русла реки.

По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, в конце июня работа аварийного отвала на "Кийзасском" была приостановлена на 90 суток, при этом добыча угля на разрезе продолжается.

В начале июня горная масса с отвала разреза "Кийзасский" в городе Мыски сошла в реку Большой Кийзас, в результате чего было перекрыто около 800 метров в русле реки. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, подача электричества не прекращалась. В Мысках по поручению губернатора Сергея Цивилева создан оперативный штаб для контроля за ликвидацией последствий схода оползня. Глава города Мыски Дмитрий Иванов после инцидента подал в отставку по собственному желанию.