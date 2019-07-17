Власти Иркутской области сообщили, что регион будет готов к зиме к 15 сентября

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Работы по подготовке к отопительному периоду в пострадавшей от паводков Иркутская области будут завершены к 15 сентября, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"С нас ответственности и задач по подготовке к зиме никто не снимал. Поэтому к 15 сентября постараемся сделать все, чтобы войти в отопительный период без происшествий", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артура Сулейменова.

Перед входом в зимний сезон запуск котельных должен разрешить Ростехнадзор, теплоисточники должны быть обеспечены резервным питанием, сети должны пройти ревизию, также необходимо оформить паспорта готовности объектов.

К настоящему моменту основная часть водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения на территории Нижнеудинского и Тулунского районов восстановлены. "Муниципалитеты готовы к заключению контрактов на аварийно-восстановительные работы", - сказал Сулейменов на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием вице-премьера Виталия Мутко, полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Сергей Левченко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.